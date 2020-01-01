Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 4600H vs Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 5 4600H против Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 5 4600H
AMD Ryzen 5 4600H
VS
AMD Ryzen 5 3600X
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 4600H на 3 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600X на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and 4600H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • На 53% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 6
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4600H
3311
Ryzen 5 3600X +16%
3854
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600H
14662
Ryzen 5 3600X +25%
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4600H
1071
Ryzen 5 3600X +16%
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4600H
4356
Ryzen 5 3600X +58%
6869

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 4600H и Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 249 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 38x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 95 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 4600H Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3600X или Ryzen 5 4600H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях