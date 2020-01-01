AMD Ryzen 5 4600H против Ryzen 5 3600X
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 4600H на 3 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600X на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- На 53% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 6
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
443
Ryzen 5 3600X +10%
489
Cinebench R20 (многоядерный)
3311
Ryzen 5 3600X +16%
3854
Passmark CPU (одноядерный)
2491
Ryzen 5 3600X +7%
2675
Passmark CPU (многоядерный)
14662
Ryzen 5 3600X +25%
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
1071
Ryzen 5 3600X +16%
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
4356
Ryzen 5 3600X +58%
6869
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|249 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Ryzen 7 4800HS vs Ryzen 5 4600H
- Ryzen 5 4500U vs Ryzen 5 4600H
- Core i5 10300H vs Ryzen 5 4600H
- Ryzen 7 4700U vs Ryzen 5 4600H
- Core i5 1035G1 vs Ryzen 5 4600H
- Core i7 10750H vs Ryzen 5 3600X
- Ryzen 7 3700X vs Ryzen 5 3600X
- Core i5 10600K vs Ryzen 5 3600X
- Core i5 10600 vs Ryzen 5 3600X
- Ryzen 7 3800X vs Ryzen 5 3600X