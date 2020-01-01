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AMD Ryzen 5 4600H против Ryzen 5 4500U

AMD Ryzen 5 4600H
AMD Ryzen 5 4600H
VS
AMD Ryzen 5 4500U
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: AMD Ryzen 5 4600H на 3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 4600H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • На 67% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +69%
3311
Ryzen 5 4500U
1960
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600H +32%
14662
Ryzen 5 4500U
11129
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 4600H и Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 23x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 4600H Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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