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AMD Ryzen 5 4600HS против Ryzen 3 5400U

AMD Ryzen 5 4600HS
VS
AMD Ryzen 3 5400U
AMD Ryzen 5 4600HS
AMD Ryzen 3 5400U

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 4600HS на 3.0 ГГц или Ryzen 3 5400U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5400U and 4600HS
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1071 и 891 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5400U
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 29% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600HS +18%
14370
Ryzen 3 5400U
12219
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4600HS +38%
5034
Ryzen 3 5400U
3643

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 4600HS и Ryzen 3 5400U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 января 2020 7 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 26x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 4600HS Сайт AMD Ryzen 3 5400U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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