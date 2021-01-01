AMD Ryzen 5 4600HS против Ryzen 5 3500U
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 4600HS на 3.0 ГГц или Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1106 и 898 баллов
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- На 35% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 4600HS +50%
1164
775
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 4600HS +226%
9059
2781
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 4600HS +16%
2511
2156
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600HS +85%
14738
7956
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4600HS +24%
1124
907
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4600HS +69%
5343
3165
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 января 2020
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|FP6
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|12-35 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|0 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|-
|8
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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