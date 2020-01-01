AMD Ryzen 5 4600HS против Ryzen 5 4600H
Что лучше: AMD Ryzen 5 4600HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 5 4600H на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 22% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1100 и 957 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
455
Cinebench R20 (многоядерный)
3367
Passmark CPU (одноядерный)
2471
Ryzen 5 4600H +2%
2531
Passmark CPU (многоядерный)
14327
Ryzen 5 4600H +4%
14854
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4600HS +13%
1100
970
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4600HS +61%
6355
3957
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 января 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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