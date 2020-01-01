AMD Ryzen 5 4600U против Ryzen 3 4300U
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 4600U на 2.1 ГГц или Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600U
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 4600U +12%
477
425
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4600U +66%
2597
1563
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 4600U +5%
2450
2342
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600U +84%
14232
7749
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4600U +12%
1088
975
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4600U +73%
5328
3073
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4600U
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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