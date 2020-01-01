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AMD Ryzen 5 4600U против Ryzen 5 4600G

AMD Ryzen 5 4600U
AMD Ryzen 5 4600U
VS
AMD Ryzen 5 4600G
AMD Ryzen 5 4600G

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 4600U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 5 4600G на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600G and 4600U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 4600G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4600U
2597
Ryzen 5 4600G +29%
3351
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600U
14232
Ryzen 5 4600G +19%
16995
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 4600U и Ryzen 5 4600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 21 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.1 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 37x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 4600U Сайт AMD Ryzen 5 4600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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