AMD Ryzen 5 4600U против Ryzen 5 4500U
Что лучше: AMD Ryzen 5 4600U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600U
- Поддержка 4-х канальной памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 4600U +7%
477
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 4600U +33%
2597
1960
Passmark CPU (одноядерный)
2450
2462
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 4600U +28%
14232
11129
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 4600U +3%
1088
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 4600U +23%
5328
4322
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|6
|Частота
|2.1 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4600U
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
13 (50%)
13 (50%)
Всего проголосовало: 26
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