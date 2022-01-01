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AMD Ryzen 5 5500 против Ryzen 5 4600G

AMD Ryzen 5 5500
VS
AMD Ryzen 5 4600G
AMD Ryzen 5 5500
AMD Ryzen 5 4600G

Что лучше: AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 4600G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600G and 5500
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5500
1170
Ryzen 5 4600G +4%
1219
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5500
7107
Ryzen 5 4600G +31%
9292
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5500 +15%
3018
Ryzen 5 4600G
2634
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5500 +26%
19439
Ryzen 5 4600G
15480
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500
1108
Ryzen 5 4600G +7%
1182
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500
5455
Ryzen 5 4600G +6%
5807
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 4600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1900 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5500
н/д
Ryzen 5 4600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5500 Сайт AMD Ryzen 5 4600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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