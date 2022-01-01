AMD Ryzen 5 5500 против Ryzen 5 4600G
Что лучше: AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 4600G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
75
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1170
Ryzen 5 4600G +4%
1219
Cinebench R23 (многоядерный)
7107
Ryzen 5 4600G +31%
9292
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5500 +15%
3018
2634
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5500 +26%
19439
15480
Geekbench 5 (одноядерный)
1108
Ryzen 5 4600G +7%
1182
Geekbench 5 (многоядерный)
5455
Ryzen 5 4600G +6%
5807
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Сайт AMD Ryzen 5 4600G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
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