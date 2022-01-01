AMD Ryzen 5 5500 против Ryzen 3 5300G
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц или Ryzen 3 5300G с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
82
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
53
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
75
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
72
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1289
Cinebench R23 (многоядерный)
8453
Passmark CPU (одноядерный)
3057
Passmark CPU (многоядерный)
13198
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500 +5%
1473
1397
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500 +52%
7998
5273
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Cezanne
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|40x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 6
|Boost частота GPU
|-
|1700 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|384
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Сайт AMD Ryzen 3 5300G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|24
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1