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AMD Ryzen 5 5500 против Ryzen 3 5300G

AMD Ryzen 5 5500
VS
AMD Ryzen 3 5300G
AMD Ryzen 5 5500
AMD Ryzen 3 5300G

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц или Ryzen 3 5300G с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300G and 5500
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500 +5%
1473
Ryzen 3 5300G
1397
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500 +52%
7998
Ryzen 3 5300G
5273
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5500 и Ryzen 3 5300G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Cezanne
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.6 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 40x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 6
Boost частота GPU - 1700 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5500 Сайт AMD Ryzen 3 5300G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 24

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Комментарии

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