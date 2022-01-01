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AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 3 3200G

AMD Ryzen 5 5500U
VS
AMD Ryzen 3 3200G
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: 6-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 5500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 62% ниже чем у Ryzen 3 3200G пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1108 и 897 баллов
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +115%
7086
Ryzen 3 3200G
3301
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +11%
2443
Ryzen 3 3200G
2196
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +84%
13110
Ryzen 3 3200G
7135
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +62%
4933
Ryzen 3 3200G
3040
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 30 сентября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Lucienne Picasso
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 2.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1800 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 448 512
TMUs 28 32
ROPs 7 8
Вычислительные блоки - 8
TGP 10-45 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс
Ryzen 3 3200G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5500U Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 8

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Комментарии

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