AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 3 3200G
Что лучше: 6-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- На 62% ниже чем у Ryzen 3 3200G пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1108 и 897 баллов
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +24%
1170
940
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +115%
7086
3301
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +11%
2443
2196
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +84%
13110
7135
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +23%
1099
891
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +62%
4933
3040
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|30 сентября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Lucienne
|Picasso
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1800 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|448
|512
|TMUs
|28
|32
|ROPs
|7
|8
|Вычислительные блоки
|-
|8
|TGP
|10-45 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|8
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