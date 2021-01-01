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AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 3 3250U

AMD Ryzen 5 5500U
VS
AMD Ryzen 3 3250U
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 5500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.54 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1088 и 708 баллов
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +268%
7157
Ryzen 3 3250U
1944
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +32%
2492
Ryzen 3 3250U
1882
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +226%
13452
Ryzen 3 3250U
4126
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +216%
4619
Ryzen 3 3250U
1464

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 12 4
Частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 26x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 3
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 448 192
TMUs 28 12
ROPs 7 8
Вычислительные блоки - 3
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5500U +105%
1.108 терафлопс
Ryzen 3 3250U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5500U Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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