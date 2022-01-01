AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 5 4600G
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 5 4600G на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- На 62% ниже чем у Ryzen 5 4600G пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1170
Ryzen 5 4600G +4%
1219
Cinebench R23 (многоядерный)
7086
Ryzen 5 4600G +31%
9292
Passmark CPU (одноядерный)
2443
Ryzen 5 4600G +8%
2634
Passmark CPU (многоядерный)
13110
Ryzen 5 4600G +18%
15480
Geekbench 5 (одноядерный)
1099
Ryzen 5 4600G +8%
1182
Geekbench 5 (многоядерный)
4933
Ryzen 5 4600G +18%
5807
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|21 июля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Lucienne
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1800 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|448
|448
|TMUs
|28
|28
|ROPs
|7
|7
|TGP
|10-45 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Сайт AMD Ryzen 5 4600G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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