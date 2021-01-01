AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 3 5400U
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или Ryzen 3 5400U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 5400U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1098 и 891 балл
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (многоядерный)
н/д
12219
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +24%
1098
886
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +39%
5047
3643
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|7 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Сайт AMD Ryzen 3 5400U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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