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AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 3 5425U

AMD Ryzen 5 5500U
VS
AMD Ryzen 3 5425U
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 3 5425U

Что лучше: 6-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5425U and 5500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5500U
2478
Ryzen 3 5425U +13%
2794
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +37%
13293
Ryzen 3 5425U
9682
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 3 5425U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Lucienne Barcelo
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.1 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 27x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1800 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 448 384
TMUs 28 24
ROPs 7 8
TGP 10-45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс
Ryzen 3 5425U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5500U Сайт AMD Ryzen 3 5425U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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