Что лучше: 6-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.