Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 5500U vs Ryzen 3 Pro 4350G

AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 3 Pro 4350G

AMD Ryzen 5 5500U
VS
AMD Ryzen 3 Pro 4350G
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 3 Pro 4350G

Что лучше: 6-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 3 Pro 4350G с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4350G and 5500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 62% ниже чем у Ryzen 3 Pro 4350G пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 4350G
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +17%
13279
Ryzen 3 Pro 4350G
11379
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 3 Pro 4350G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 21 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Lucienne Zen 2
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.1 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 6
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1800 МГц 1700 МГц
Шейдерные блоки 448 384
TMUs 28 24
ROPs 7 8
Вычислительные блоки - 6
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс
Ryzen 3 Pro 4350G
0.85 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5500U Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 3500U
2. AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 4600H
3. AMD Ryzen 5 5500U и Intel Core i5 1135G7
4. AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 5600H
5. AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 4700U
6. AMD Ryzen 3 Pro 4350G и Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 3 Pro 4350G и Intel Core i5 10400
8. AMD Ryzen 3 Pro 4350G и Ryzen 5 5600G
9. AMD Ryzen 3 Pro 4350G и Ryzen 5 3400G
10. AMD Ryzen 3 Pro 4350G и Ryzen 3 3300X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 Pro 4350G или Ryzen 5 5500U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры