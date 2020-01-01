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AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 5 2600

AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 5 5500U
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 5500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 62% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1088 и 979 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +11%
1091
Ryzen 5 2600
983
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U +1%
5753
Ryzen 5 2600
5692

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 1 января 2021 11 сентября 2018
Цена в момент релиза - 199 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen+
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.1 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 34x
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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