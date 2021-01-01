Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 5500U vs Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 5500U
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 5500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 62% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1266 и 1111 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U
2644
Ryzen 5 3600 +35%
3578
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5500U
2509
Ryzen 5 3600 +4%
2600
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5500U
13764
Ryzen 5 3600 +31%
17966
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U
1115
Ryzen 5 3600 +16%
1289
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U
5471
Ryzen 5 3600 +23%
6737

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 199 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5500U Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Ryzen 5 4500U или Ryzen 5 5500U
2. Ryzen 5 4600H или Ryzen 5 5500U
3. Core i5 1135G7 или Ryzen 5 5500U
4. Ryzen 5 3550H или Ryzen 5 5500U
5. Ryzen 3 4300U или Ryzen 5 5500U
6. Core i7 1065G7 или Ryzen 5 3600
7. Core i7 10700K или Ryzen 5 3600
8. Core i3 10100 или Ryzen 5 3600
9. Core i5 10600 или Ryzen 5 3600
10. Ryzen 5 3600XT или Ryzen 5 3600

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3600 или Ryzen 5 5500U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях