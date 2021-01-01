AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 5 4600HS
Что лучше: AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 5 4600HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 54% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 25 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1155
1152
Cinebench R23 (многоядерный)
7157
Ryzen 5 4600HS +24%
8843
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5500U +2%
2492
2437
Passmark CPU (многоядерный)
13452
Ryzen 5 4600HS +9%
14626
Geekbench 5 (одноядерный)
1074
Ryzen 5 4600HS +2%
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
4619
Ryzen 5 4600HS +11%
5130
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|7 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|448
|384
|TMUs
|28
|24
|ROPs
|7
|8
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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