AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 5 5500
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
75
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- На 62% ниже чем у Ryzen 5 5500 пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
- Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1170
1170
Cinebench R23 (многоядерный)
7086
7107
Passmark CPU (одноядерный)
2443
Ryzen 5 5500 +24%
3018
Passmark CPU (многоядерный)
13110
Ryzen 5 5500 +48%
19439
Geekbench 5 (одноядерный)
1099
Ryzen 5 5500 +1%
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
4933
Ryzen 5 5500 +11%
5455
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|15 марта 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Lucienne
|Cezanne
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1800 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|448
|-
|TMUs
|28
|-
|ROPs
|7
|-
|TGP
|10-45 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|-
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