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AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 5 5500

AMD Ryzen 5 5500U
VS
AMD Ryzen 5 5500
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 5 5500

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц или десктопный Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500 and 5500U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 62% ниже чем у Ryzen 5 5500 пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5500U
2443
Ryzen 5 5500 +24%
3018
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5500U
13110
Ryzen 5 5500 +48%
19439
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500U
1099
Ryzen 5 5500 +1%
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500U
4933
Ryzen 5 5500 +11%
5455
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 5500

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 15 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Lucienne Cezanne
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1800 МГц -
Шейдерные блоки 448 -
TMUs 28 -
ROPs 7 -
TGP 10-45 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс
Ryzen 5 5500
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5500U Сайт AMD Ryzen 5 5500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 -

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Комментарии

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