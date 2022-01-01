AMD Ryzen 5 5600 против Ryzen 5 4600G
Что лучше: AMD Ryzen 5 5600 на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 5 4600G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
42
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
73
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
60
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1531 и 1190 баллов
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600 +23%
1514
1232
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600 +14%
10712
9366
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600 +21%
3243
2683
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600 +38%
21740
15723
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600 +30%
1545
1191
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600 +31%
7743
5894
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600
|Сайт AMD Ryzen 5 4600G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|12
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