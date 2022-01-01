Что лучше: десктопный AMD Ryzen 5 5600 на 3.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.