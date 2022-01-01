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AMD Ryzen 5 5600 против Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 5 5600
VS
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 5 5600
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 5 5600 на 3.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 5600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1531 и 1108 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 62% ниже чем у Ryzen 5 5600 пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600 +29%
1514
Ryzen 5 5500U
1173
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600 +51%
10712
Ryzen 5 5500U
7116
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600 +31%
3243
Ryzen 5 5500U
2480
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600 +65%
21740
Ryzen 5 5500U
13184
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600 +38%
1545
Ryzen 5 5500U
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600 +56%
7743
Ryzen 5 5500U
4959
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Lucienne
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 90°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1800 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5600
н/д
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600 Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 12

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6. Ryzen 7 5700U или Ryzen 5 5500U
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8. Core i5 1240P или Ryzen 5 5500U

Комментарии

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