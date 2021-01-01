AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 3 3300X
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц или Ryzen 3 3300X с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1489 и 1293 балла
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +15%
1487
1298
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +66%
11060
6678
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +17%
3144
2686
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +57%
19700
12570
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +15%
1476
1283
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +45%
7475
5142
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|259 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.9 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|-
|Частота GPU
|0 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1750 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|512
|-
|TMUs
|32
|-
|ROPs
|8
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Сайт AMD Ryzen 3 3300X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|16
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