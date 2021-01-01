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AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 3 3300X

AMD Ryzen 5 5600G
VS
AMD Ryzen 3 3300X
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц или Ryzen 3 3300X с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 5600G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1489 и 1293 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +15%
1487
Ryzen 3 3300X
1298
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +66%
11060
Ryzen 3 3300X
6678
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +17%
3144
Ryzen 3 3300X
2686
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +57%
19700
Ryzen 3 3300X
12570
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +15%
1476
Ryzen 3 3300X
1283
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +45%
7475
Ryzen 3 3300X
5142

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 259 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.9 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Частота GPU 0 МГц -
Boost частота GPU 1750 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600G Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 24 16

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Комментарии

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