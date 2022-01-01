AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 3 4300GE
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц или Ryzen 3 4300GE с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 1149 баллов
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300GE
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 5600G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +24%
1495
1209
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +94%
11272
5797
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +25%
3203
2567
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +75%
19950
11410
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +31%
1518
1159
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +63%
7663
4709
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|1700 МГц
|Шейдерные блоки
|448
|384
|TMUs
|28
|24
|ROPs
|7
|8
|Вычислительные блоки
|-
|6
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Сайт AMD Ryzen 3 4300GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|12
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