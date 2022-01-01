Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 5600G vs Ryzen 5 1500X

AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 5 1500X

AMD Ryzen 5 5600G
VS
AMD Ryzen 5 1500X
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 5 1500X

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц или Ryzen 5 1500X с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1500X and 5600G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 932 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +140%
11272
Ryzen 5 1500X
4696
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +51%
3203
Ryzen 5 1500X
2117
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +118%
19950
Ryzen 5 1500X
9168
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +98%
7663
Ryzen 5 1500X
3867
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 1500X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 11 апреля 2017
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.9 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1900 МГц -
Шейдерные блоки 448 -
TMUs 28 -
ROPs 7 -
TGP 10-45 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс
Ryzen 5 1500X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600G Сайт AMD Ryzen 5 1500X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X и AMD Ryzen 5 5600G
2. AMD Ryzen 5 5500U и AMD Ryzen 5 5600G
3. Intel Core i5 12400 и AMD Ryzen 5 5600G
4. AMD Ryzen 5 3400G и AMD Ryzen 5 5600G
5. AMD Ryzen 5 Pro 4650G и AMD Ryzen 5 5600G
6. Intel Core i5 7400 и AMD Ryzen 5 1500X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 1500X или Ryzen 5 5600G?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры