Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 5600G vs Ryzen 5 2600

AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 5 2600

AMD Ryzen 5 5600G
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 5600G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1489 и 1002 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +49%
1487
Ryzen 5 2600
999
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +58%
11060
Ryzen 5 2600
7015
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +39%
3144
Ryzen 5 2600
2255
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +50%
19700
Ryzen 5 2600
13131
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +50%
1476
Ryzen 5 2600
987
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +34%
7475
Ryzen 5 2600
5572

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 11 сентября 2018
Цена в момент релиза 259 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.9 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Частота GPU 0 МГц -
Boost частота GPU 1750 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600G Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 3600
2. AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5600X
3. AMD Ryzen 5 5600G и Intel Core i5 11600K
4. AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 3 5300G
5. AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 Pro 4650G
6. AMD Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3500U
8. AMD Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3600X
9. AMD Ryzen 5 2600 и Ryzen 3 3300X
10. AMD Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3400G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 2600 или Ryzen 5 5600G?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях