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AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 5 2600X

AMD Ryzen 5 5600G
VS
AMD Ryzen 5 2600X
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 5 2600X

Что лучше: AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 5 2600X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600X and 5600G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Появился на 3 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 32% ниже чем у Ryzen 5 2600X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 1045 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +35%
1495
Ryzen 5 2600X
1104
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +49%
11272
Ryzen 5 2600X
7541
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +32%
3203
Ryzen 5 2600X
2427
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +42%
19950
Ryzen 5 2600X
14069
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +45%
1518
Ryzen 5 2600X
1047
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +34%
7663
Ryzen 5 2600X
5726
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 2600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 19 апреля 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 95 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1900 МГц -
Шейдерные блоки 448 -
TMUs 28 -
ROPs 7 -
TGP 10-45 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс
Ryzen 5 2600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600G Сайт AMD Ryzen 5 2600X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 20

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Комментарии

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