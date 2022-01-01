AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 5 2600X
Что лучше: AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 5 2600X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Появился на 3 года позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 32% ниже чем у Ryzen 5 2600X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 1045 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +35%
1495
1104
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +49%
11272
7541
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +32%
3203
2427
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +42%
19950
14069
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +45%
1518
1047
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +34%
7663
5726
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|19 апреля 2018
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|448
|-
|TMUs
|28
|-
|ROPs
|7
|-
|TGP
|10-45 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Сайт AMD Ryzen 5 2600X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|20
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