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AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 5 3400GE

AMD Ryzen 5 5600G
VS
AMD Ryzen 5 3400GE
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 5 3400GE

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц или Ryzen 5 3400GE с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400GE and 5600G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 927 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400GE
  • На 46% ниже чем у Ryzen 5 5600G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +37%
3203
Ryzen 5 3400GE
2331
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +120%
19950
Ryzen 5 3400GE
9073
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +133%
7663
Ryzen 5 3400GE
3287
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 3400GE

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 30 сентября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Picasso
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 11

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 3.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 11
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 448 704
TMUs 28 44
ROPs 7 8
Вычислительные блоки - 11
TGP 10-45 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс
Ryzen 5 3400GE
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600G Сайт AMD Ryzen 5 3400GE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 8

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6. Ryzen 5 3400GE или Ryzen 5 3400G

Комментарии

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