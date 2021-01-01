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AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 5 3600XT

AMD Ryzen 5 5600G
VS
AMD Ryzen 5 3600XT
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 5 3600XT

Что лучше: AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 5 3600XT на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600XT and 5600G
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Ryzen 5 3600XT пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1492 и 1309 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +12%
4576
Ryzen 5 3600XT
4071
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600G +15%
1513
Ryzen 5 3600XT
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600G +12%
7517
Ryzen 5 3600XT
6703

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 3600XT

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 7 июля 2020
Цена в момент релиза - 249 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.9 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 95 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600G Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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