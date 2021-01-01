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AMD Ryzen 5 5600H против Ryzen 3 5300U

AMD Ryzen 5 5600H
VS
AMD Ryzen 3 5300U
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц или Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 5600H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1364 и 1040 баллов
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • На 54% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 25 vs 54 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +22%
1372
Ryzen 3 5300U
1129
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +115%
10115
Ryzen 3 5300U
4707
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +24%
3010
Ryzen 3 5300U
2429
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +72%
17664
Ryzen 3 5300U
10247
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +31%
1368
Ryzen 3 5300U
1044
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +67%
6261
Ryzen 3 5300U
3752

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600H и Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.3 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 26x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 448 384
TMUs 28 24
ROPs 7 8
TGP 10-45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600H Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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