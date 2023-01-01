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AMD Ryzen 5 5600H против Ryzen 3 7320U

AMD Ryzen 5 5600H
VS
AMD Ryzen 3 7320U
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 3 7320U

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц или Ryzen 3 7320U с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7320U and 5600H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Имеет на 12288 КБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1422 и 1028 баллов
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7320U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +23%
1379
Ryzen 3 7320U
1121
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +120%
9781
Ryzen 3 7320U
4448
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +19%
2972
Ryzen 3 7320U
2493
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +85%
17323
Ryzen 3 7320U
9365
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +38%
1424
Ryzen 3 7320U
1033
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +75%
6591
Ryzen 3 7320U
3762
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600H и Ryzen 3 7320U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Cezanne) Zen 2 (Mendocino)
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 8
Частота 3.3 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Общее
Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 24x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 15 Вт
Сокет FP6 FP6
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon 610M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1800 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 448 128
TMUs 28 8
ROPs 7 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 10-45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс
Ryzen 3 7320U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR4-3200
- LPDDR4-4266		 - LPDDR5-5500
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600H Сайт AMD Ryzen 3 7320U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 4

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Комментарии

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