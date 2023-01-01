AMD Ryzen 5 5600H против Ryzen 3 7320U
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц или Ryzen 3 7320U с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Имеет на 12288 КБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1422 и 1028 баллов
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7320U
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +23%
1379
1121
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +120%
9781
4448
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +19%
2972
2493
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +85%
17323
9365
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +38%
1424
1033
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +75%
6591
3762
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|5 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3 (Cezanne)
|Zen 2 (Mendocino)
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|24x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|7 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|15 Вт
|Сокет
|FP6
|FP6
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon 610M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1800 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|448
|128
|TMUs
|28
|8
|ROPs
|7
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR4-3200
- LPDDR4-4266
|- LPDDR5-5500
|Макс. размер
|32 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Сайт AMD Ryzen 3 7320U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|4
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