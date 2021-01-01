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AMD Ryzen 5 5600H против Ryzen 5 3550H

AMD Ryzen 5 5600H
VS
AMD Ryzen 5 3550H
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 5 3550H

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц или Ryzen 5 3550H с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3550H and 5600H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1369 и 802 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
  • На 35% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +118%
3718
Ryzen 5 3550H
1702
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +44%
3082
Ryzen 5 3550H
2137
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +127%
18389
Ryzen 5 3550H
8096
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +142%
6882
Ryzen 5 3550H
2841

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600H и Ryzen 5 3550H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen+
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 35 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600H Сайт AMD Ryzen 5 3550H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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