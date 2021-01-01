AMD Ryzen 5 5600H против Ryzen 5 3600
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
81
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
38
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
72
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
66
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 17% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +11%
536
483
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +4%
3718
3578
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +19%
3082
2600
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +2%
18389
17966
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +8%
1390
1289
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H +2%
6882
6737
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|199 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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