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AMD Ryzen 5 5600H против Ryzen 5 4600HS

AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 5 5600H
VS
AMD Ryzen 5 4600HS
AMD Ryzen 5 4600HS

Что лучше: AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 4600HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600HS and 5600H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1379 и 1100 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 22% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600H +25%
1386
Ryzen 5 4600HS
1110
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600H и Ryzen 5 4600HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 7 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600H Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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