Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 5600U vs Ryzen 3 2200U

AMD Ryzen 5 5600U против Ryzen 3 2200U

AMD Ryzen 5 5600U
AMD Ryzen 5 5600U
VS
AMD Ryzen 3 2200U
AMD Ryzen 3 2200U

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600U на 2.3 ГГц или Ryzen 3 2200U с 2-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200U and 5600U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.4 ГГц)
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200U
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 5600U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 5600U +464%
3068
Ryzen 3 2200U
544
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600U и Ryzen 3 2200U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 1 марта 2021 8 января 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 12 4
Частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 25x
Кэш 1-го уровня - 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 3 2200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 4800U против Ryzen 5 5600U
2. AMD Ryzen 7 4700U против Ryzen 5 5600U
3. AMD Ryzen 5 4600U против Ryzen 5 5600U
4. AMD Ryzen 5 4600HS против Ryzen 5 5600U
5. AMD Ryzen 3 5300U против Ryzen 5 5600U
6. AMD Ryzen 5 4500U против Ryzen 3 2200U
7. Intel Core i5 8250U против AMD Ryzen 3 2200U
8. AMD Ryzen 3 3200U против Ryzen 3 2200U
9. AMD Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 2200U
10. Intel Core i3 1005G1 против AMD Ryzen 3 2200U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 2200U или Ryzen 5 5600U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях