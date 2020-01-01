AMD Ryzen 5 5600U против Ryzen 3 3200U
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600U на 2.3 ГГц или Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- На 40% ниже чем у Ryzen 5 5600U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 5600U +75%
505
288
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 5600U +424%
3068
585
Passmark CPU (одноядерный)
1911
Passmark CPU (многоядерный)
4016
Geekbench 5 (одноядерный)
592
Geekbench 5 (многоядерный)
1489
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|1 марта 2021
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen+
|Сокет
|FP6
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|-
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1