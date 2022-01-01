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AMD Ryzen 5 5600U против Ryzen 5 3400G

AMD Ryzen 5 5600U
VS
AMD Ryzen 5 3400G
AMD Ryzen 5 5600U
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: 6-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 5 5600U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 5600U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 62% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1368 и 951 балл
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600U +28%
1373
Ryzen 5 3400G
1071
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600U +59%
7646
Ryzen 5 3400G
4823
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600U +24%
2953
Ryzen 5 3400G
2380
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600U +65%
15447
Ryzen 5 3400G
9380
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600U +50%
5708
Ryzen 5 3400G
3817
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600U и Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Picasso
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 11
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1800 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 448 704
TMUs 28 44
ROPs 7 8
Вычислительные блоки - 11
TGP 10-45 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс
Ryzen 5 3400G
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600U Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 8

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Комментарии

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