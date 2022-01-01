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AMD Ryzen 5 5600U против Ryzen 5 3450U

AMD Ryzen 5 5600U
VS
AMD Ryzen 5 3450U
AMD Ryzen 5 5600U
AMD Ryzen 5 3450U

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600U на 2.3 ГГц или Ryzen 5 3450U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3450U and 5600U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1368 и 775 баллов
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 29% ниже чем у Ryzen 5 3450U пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600U +139%
7646
Ryzen 5 3450U
3195
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600U +50%
2953
Ryzen 5 3450U
1965
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600U +126%
15447
Ryzen 5 3450U
6831
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600U +131%
5708
Ryzen 5 3450U
2470
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600U и Ryzen 5 3450U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 1 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen+
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1800 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 448 512
TMUs 28 32
ROPs 7 8
Вычислительные блоки - 8
TGP 10-45 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс
Ryzen 5 3450U
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600U Сайт AMD Ryzen 5 3450U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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Комментарии

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