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AMD Ryzen 5 5600U против Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 5600U
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 5600U
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 5600U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 5600U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • На 62% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1396 и 1252 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600U +5%
1361
Ryzen 5 3600
1294
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600U
7530
Ryzen 5 3600 +25%
9434
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600U +14%
2914
Ryzen 5 3600
2552
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600U
15270
Ryzen 5 3600 +16%
17744
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600U +11%
1385
Ryzen 5 3600
1251
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600U
5480
Ryzen 5 3600 +29%
7080
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600U и Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Matisse
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1800 МГц -
Шейдерные блоки 448 -
TMUs 28 -
ROPs 7 -
TGP 10-45 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600U Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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