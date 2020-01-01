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AMD Ryzen 5 5600U против Ryzen 5 4600U

AMD Ryzen 5 5600U
AMD Ryzen 5 5600U
VS
AMD Ryzen 5 4600U
AMD Ryzen 5 4600U

Что лучше: AMD Ryzen 5 5600U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 4600U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600U and 5600U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600U
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 5600U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 5600U +18%
3068
Ryzen 5 4600U
2594
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600U и Ryzen 5 4600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 1 марта 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 21x
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 4600U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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