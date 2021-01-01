Что лучше: AMD Ryzen 5 5600U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 5600HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.