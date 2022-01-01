Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 5600X vs Ryzen 3 1300X

AMD Ryzen 5 5600X против Ryzen 3 1300X

AMD Ryzen 5 5600X
VS
AMD Ryzen 3 1300X
AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 3 1300X

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц или Ryzen 3 1300X с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1300X and 5600X
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 78% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 913 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 7.94 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +241%
11937
Ryzen 3 1300X
3496
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +62%
3386
Ryzen 3 1300X
2093
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +218%
22194
Ryzen 3 1300X
6976
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +177%
8222
Ryzen 3 1300X
2967
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 3 1300X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 27 июля 2017
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600X Сайт AMD Ryzen 3 1300X
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X или Ryzen 5 3600
2. AMD Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 5800X
3. AMD Ryzen 5 5600X или Ryzen 5 5600H
4. AMD Ryzen 5 5600X или Ryzen 5 5600G
5. AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 12600K
6. AMD Ryzen 3 1300X или Ryzen 5 3600

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 1300X или Ryzen 5 5600X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры