AMD Ryzen 5 5600X против Ryzen 3 3100
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц или Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
79
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
26
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
81
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
62
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +36%
597
439
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +86%
4309
2315
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +42%
3443
2422
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +86%
21829
11716
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +44%
1621
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +65%
7861
4752
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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