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AMD Ryzen 5 5600X против Ryzen 5 4600G

AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 5 5600X
VS
AMD Ryzen 5 4600G
AMD Ryzen 5 4600G

Что лучше: AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 5 4600G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600G and 5600X
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1634 и 1167 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +28%
4271
Ryzen 5 4600G
3346
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +27%
3388
Ryzen 5 4600G
2658
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +29%
21924
Ryzen 5 4600G
16952
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +42%
1634
Ryzen 5 4600G
1154
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +32%
8178
Ryzen 5 4600G
6175

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 4600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 21 июля 2020
Цена в момент релиза 299 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600X Сайт AMD Ryzen 5 4600G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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