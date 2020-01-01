AMD Ryzen 5 5600X против Ryzen 5 2600X
Что лучше: AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 5 2600X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 32% ниже чем у Ryzen 5 2600X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +42%
593
418
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +42%
4308
3035
Passmark CPU (одноядерный)
2378
Passmark CPU (многоядерный)
13885
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +58%
1631
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +36%
7782
5738
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|229 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Сайт AMD Ryzen 5 2600X
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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- AMD Ryzen 5 5600X или Ryzen 5 3600XT
- AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7 10700
- AMD Ryzen 5 2600X или Ryzen 7 3700X
- AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i5 10600K
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