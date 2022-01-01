AMD Ryzen 5 5600X против Ryzen 5 3400GE
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц или Ryzen 5 3400GE с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 76% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 927 баллов
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400GE
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 11
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1552
Cinebench R23 (многоядерный)
11937
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +45%
3386
2331
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +145%
22194
9073
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +75%
1632
933
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +150%
8222
3287
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|30 сентября 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Picasso
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 11
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Vega 11
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|704
|TMUs
|-
|44
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|11
|TGP
|-
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Сайт AMD Ryzen 5 3400GE
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|8
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