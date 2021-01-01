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AMD Ryzen 5 5600X против Ryzen 5 4600HS

AMD Ryzen 5 5600X
VS
AMD Ryzen 5 4600HS
AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 5 4600HS

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 4600HS на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600HS and 5600X
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1640 и 1103 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
  • На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +32%
1519
Ryzen 5 4600HS
1152
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +33%
11788
Ryzen 5 4600HS
8843
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +38%
3361
Ryzen 5 4600HS
2437
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +49%
21785
Ryzen 5 4600HS
14626
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +49%
1626
Ryzen 5 4600HS
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +62%
8308
Ryzen 5 4600HS
5130

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 4600HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 7 января 2020
Цена в момент релиза 299 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.7 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 6
Частота GPU - 0 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600X Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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