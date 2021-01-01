AMD Ryzen 5 5600X против Ryzen 5 4600HS
Что лучше: десктопный AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 4600HS на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1640 и 1103 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
- На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 17% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +32%
1519
1152
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +33%
11788
8843
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +38%
3361
2437
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +49%
21785
14626
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600X +49%
1626
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600X +62%
8308
5130
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|7 января 2020
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|-
|0 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|384
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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