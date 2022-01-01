Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 5625U vs Ryzen 5 3500U

AMD Ryzen 5 5625U против Ryzen 5 3500U

AMD Ryzen 5 5625U
VS
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 5 5625U
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5625U на 2.3 ГГц или Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 5625U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • Появился на 3 года позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • В 2.6 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1422 и 554 балла
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 3500U пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5625U +193%
8151
Ryzen 5 3500U
2780
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5625U +42%
2834
Ryzen 5 3500U
1989
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5625U +108%
14714
Ryzen 5 3500U
7068
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5625U +157%
1433
Ryzen 5 3500U
558
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5625U +105%
5934
Ryzen 5 3500U
2893
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5625U и Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Barcelo Picasso
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Vega 7 Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1800 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 448 512
TMUs 28 32
ROPs 7 8
Вычислительные блоки - 8
TGP 10-45 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс
Ryzen 5 3500U
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5625U Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Core i5 1135G7 и Ryzen 5 5625U
2. Ryzen 5 5600H и Ryzen 5 5625U
3. Ryzen 5 5600U и Ryzen 5 5625U
4. Core i3 1215U и Ryzen 5 5625U
5. Core i7 1255U и Ryzen 5 5625U
6. Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 3500U
7. Ryzen 3 5300U и Ryzen 5 3500U
8. Core i3 1215U и Ryzen 5 3500U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3500U или Ryzen 5 5625U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры