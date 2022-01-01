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AMD Ryzen 5 5625U против Ryzen 5 4500U

AMD Ryzen 5 5625U
VS
AMD Ryzen 5 4500U
AMD Ryzen 5 5625U
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 5 5625U на 2.3 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 5625U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1308 и 1112 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5625U +18%
2879
Ryzen 5 4500U
2450
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5625U +33%
14709
Ryzen 5 4500U
11040
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5625U +17%
1298
Ryzen 5 4500U
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5625U +15%
5097
Ryzen 5 4500U
4445
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5625U и Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 6 января 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Barcelo Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1800 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 448 384
TMUs 28 24
ROPs 7 8
TGP 10-45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс
Ryzen 5 4500U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5625U Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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