Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 6600H vs Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 5 6600H против Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 5 6600H
VS
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 5 6600H
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: AMD Ryzen 5 6600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 6600H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1472 и 1094 балла
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 44% ниже чем у Ryzen 5 6600H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 6600H +34%
1481
Ryzen 5 5500U
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 6600H +66%
8121
Ryzen 5 5500U
4895
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 6600H и Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Lucienne
Сокет FP7 FP6
Интегрированная графика Radeon 660M Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 660M Radeon RX Vega 7
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 24 28
ROPs 16 7
Вычислительные блоки 6 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер - 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 6600H Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 5 6600H и Ryzen 5 5600H
2. Ryzen 5 6600H и M1 Pro
3. Ryzen 5 6600H и Core i5 11400H
4. Ryzen 5 6600H и Core i5 12500H
5. Ryzen 5 6600H и Core i7 11600H
6. Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 3500U
7. Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 4600H
8. Ryzen 5 5500U и Core i5 1135G7
9. Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 5600H
10. Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 4700U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5500U или Ryzen 5 6600H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры